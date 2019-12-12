Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала

Первая игра российского этапа Еврохоккейтура прошла в Москве на «ЦСК-Арене». В матче шведская сборная победила со счетом 4:3.

В составе сборной России два гола оформил Кирилл Капризов, еще один гол забил Вадим Шипачев.

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Со шведской стороны голами отличились Андре Петерссон, Юнас Бродин и Мальте Стремвалль.

Следующие матчи на турнире команды проведут 14 декабря. Швеция сыграет с Финляндией, а Россия — с Чехией.

В России также должны состояться молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году и женский чемпионат мира по хоккею в 2021-м, несмотря на выводы исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Подмосковье на площадке «Лужки.клуб» прошел товарищеский матч «Связь поколений», в котором приняли участие звезды разных спортивных эпох. Организаторами встречи стали Федерация хоккея России и Ночная хоккейная лига при поддержке «Норникеля».