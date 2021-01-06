Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ

Российская сборная уступила команде Финляндии в матче за бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею 2021 года.

Матч за третье место завершился со счетом 4:1 в пользу финнов.

В составе российской сборной голом отметился Илья Сафонов. Он забил шайбу в ворота противников на седьмой минуте первого периода.

В национальной команде Финляндии дважды отличился Антон Лунделль — на 16-й и 59-й минуте матча. Также шайбы в ворота россиян забили Микко Петман на 42-я минуте и Юусо Пярссинен — на 60-й минуте встречи, отметил RT.

Видеозапись единственного гола сборной России по хоккею в ворота финнов в матче МЧМ 2021 года была опубликована в Сети. Ролик был размещен на официальной странице Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter.