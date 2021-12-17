Сборная России по хоккею победила Швецию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции во втором матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственная шайба в матче была забита только в третьем периоде.

В команде россиян отличился Вячеслав Войнов. Он воспользовался передачей Никиты Гусева и забил шайбу в ворота соперников.

Накануне хоккеисты российской сборной стартовали в Кубке Первого канала с победы над командой Канады. Встреча завершилась со счетом 4:3. Заброшенными шайбами в российской сборной отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев.

В этих матчах хоккеисты сборной России на лед вышли в форме команды СССР 1956 года. Выбор такой формы был сделан в честь празднования 75-летия отечественного хоккея, отметил ТАСС. Матчи первого чемпионата страны состоялись 22 декабря 1946 года.

Сборная России по хоккею в ноябре обыграла команду из Чехии в матче третьего тура Кубка Карьяла. Тогда среди россиян отличились Александр Елесин, Никита Тертышный, Артем Галимов и Дмитрий Воронков, который провел в ворота чехов две шайбы.