Сборная России по хоккею одержала третью победу на ЧМ в Риге

Сборная России по хоккею переиграла Данию на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Риге. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе национальной команды РФ отличился Иван Морозов. Он открыл счет на 39-й минуте матча. Затем счет увеличил Александр Барабанов. Финальную, третью шайбу в ворота датчан отправил Дмитрий Воронков. Таким образом, на мировом первенстве российская сборная одержала три победы в матчах против Чехии (4:3), Великобритании (7:1) и Дании (3:0). Игра со Словакией закончилась поражением (1:3). Теперь россиянам предстоит сыграть со сборной Швейцарии. Матч пройдет 29 мая.