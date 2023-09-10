Спорт 10 сентября 2023, 18:05 Сборная России по футболу вылетела в Доху на выездной матч с катарцами Тренерский штаб сборной РФ объявил список футболистов, которые полетели в Катар Unsplash

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Сборная России в составе 25 футболистов отправилась в Доху для участия в товарищеском матче с катарцами. Об этом сообщил Telegram-канал команды.

Игра в Катаре состоится 12 сентября в Аль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб», принявшем ранее семь матчей ЧМ-2022. Матч будет для российских спортсменов третьим по счету на сентябрьском сборе.

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на игру в египетском Суэце 22 игрока. Команда сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) 7 сентября. Еще один матч с египтянами пройдет 11 сентября.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что никогда не интересовался футболом. Он признался, что пропускал все матчи, за исключением крупных игр Российской премьер-лиги. Спортсмен добавил, что ни у кого не просил автографов, даже у футболистов.