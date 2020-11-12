Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 0:0.

Матч состоялся на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

Игра проходила при пустых трибунах, однако в качестве зрителей на арену «посадили» плюшевые игрушки. Позднее их раздадут детям из социально уязвимых семей и центров размещения. Это станет подарком малышам к Рождеству.

Сборная России сегодня впервые выпустила на поле игрока 1999 года рождения Игоря Дивеева, о чем сообщила в своем Twitter.

В ближайшие дни российским спортсменам предстоят две выездные игры Лиги наций — 15 ноября они встретятся с Турцией и 18-го — с Сербией.