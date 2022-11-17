Спорт 17 ноября 2022, 23:05 Сборная России по футболу сыграла вничью 0:0 с командой Таджикистана Товарищеский матч по футболу между сборными России и Таджикистана закончился ничьей 0:0 Pixabay

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Товарищеский матч по футболу между национальными сборными России и Таджикистана закончился со счетом 0:0. Это была первая встреча между командами двух стран, игра прошла на Центральном сталионе в Душанбе.

В составе российской команды дебютировало шесть игроков, среди них самый молодой в истории сборной. Полузащитник Сергей Пиняев вышел на поле в 18 лет и 15 дней. Предыдущий рекорд принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, ему было 18 лет и 20 дней, когда он впервые сыграл с составе сборной России.

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В команде россиян на 53-ей минуте повреждение получил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, вместо него в ворота встал игрок «Динамо» Антон Шунин.

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Перед матчем на входе в Центральный стадион Душанбе произошла давка. Огромная толпа пыталась прорваться на стадион, болельщики хотели присутствовать на исторической игре сборных России и Таджикистана.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с командой Узбекистана, 20 ноября футболисты встретятся на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.