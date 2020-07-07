Сборная России по футболу проведет все ближайшие домашние матчи в Москве

Домашние матчи Лиги наций UEFA сезона-20/21 сборная России сыграет в Москве. Это в том числе связано с тем, что непонятна ситуация со зрителями.

О том, что российская сборная будет играть матчи Лиги наций в Москве, сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов. Это касается сезона-2020/21. В группе №3 Лиги «В» с российской командой сыграют Сербия, Венгрия и Турция.

Первая встреча состоится с сербами 3 сентября. Далее, 11 октября, — матч с турками, а 14 числа того же месяца россияне встретятся с венграми. Пока конкретные стадионы, где пройдут игры, неизвестны. Об этом объявят позднее. Все встречи будут начинаться в 21:45. Полное расписание матчей Лиги наций можно посмотреть на сайте РФС.

Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания — со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла Станислав Черчесов.

Тренер добавил, что пандемия коронавируса еще не прошла, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. А все требования и предписания медицинского протокола проще выполнять в Москве.