Сборная России по футболу проведет ближайшие матчи без зрителей

Ближайший матч национальной футбольной сборной России в Лиге наций с Сербией состоится при пустых трибунах. Матч назначен на 3 сентября в Москве. На фоне пандемии COVID-19 UEFA запретил федерациям играть со зрителями.

Об этом ТАСС сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он подчеркнул, что РФС будет строго соблюдать предписанные UEFA меры безопасности и проведет все матчи на высшем уровне.

«До нового года национальная сборная в этом турнире проведет три матча дома, ближайший — 3 сентября с командой Сербии в Москве», — сообщил Дюков.

Российские футболисты затем сыграют с сербами на выезде 18 ноября. Со сборной Венгрии встреча состоится 6 сентября, еще раз они сыграют в Москве 14 октября. Домашний матч с Турцией российская сборная проведет 11 октября, выездная встреча назначена на 15 ноября.

Финальная часть турнира завершится 8 июня 2021 года.

Коронавирусная пандемия отразилась на игре команды, но не затруднила работу тренерского штаба. Об этом сообщил тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Спортсмены долго не виделись, не собирались, поэтому возобновлять тренировки будет труднее.