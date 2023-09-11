Спорт 11 сентября 2023, 22:31 Сборная России по футболу проиграла впервые с 2021 года Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче Unsplash

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Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором товарищеском матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Суэц», завершилась со счетом 1:2.

Первым мячом на седьмой минуте отличился нападающий Сергей Пиняев. На 68-й минуте счет смог сравнять полузащитник Ахмед Фази. На 72-й минуте египтян вывел вперед хавбек Араби Бадр.

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По решению тренерского штаба сборной России в игре принимала участие группа футболистов, соответствующих по возрасту египетской команде (не старше 23 лет).

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на игру в Египте 22 игроков. Встреча с олимпийской сборной Египта для команды закончилась со счетом 1:1. Игра проходила 7 сентября.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций в феврале 2022 года приняли решение отстранить российские клубные команды от официальных международных соревнований.