Сборная России по футболу проиграла Швеции

Российская сборная по футболу не смогла победить Швецию в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 1:2.

России единственный гол принес Александр Соболев, который впервые выходил в майке национальной сборной.

У шведов на 21-й минуте гол забил нападающий Александер Исак — он замкнул навес хавбека Себастьяна Ларссона. На 73-й минуте защитник Маттиас Йоханссон отправил второй мяч в ворота.

Эта игра должна была пройти в Швеции в марте 2020 года, но из-за коронавируса ее пришлось отложить. В итоге сменилось не только время, но и место матча — она прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».