Сборная России по футболу прилетела в Данию

Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Копенгаген для игры в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Спортсмены прибыли прямым рейсом из московского аэропорта Шереметьево.

Соперники встретятся на стадионе «Паркен» 21 июня, в 22:00. В другом матче группы B в это же время на поле выйдут сборные Финляндии и Бельгии.

Российские болельщики не смогут поддержать отечественных футболистов. В посольстве Дании в РФ напомнили, что туристам пока запрещен въезд в страну. «Паркен» вмещает 38 тысяч человек, но из-за коронавирусных ограничений на матчи Евро допустят только 11,5 тысячи фанатов.

Сборная России провела два тура и набрала три очка, после чего вышла на второе место в таблице группы B. Датчане не получили ни одного очка и заняли последнее место. Лидируют бельгийцы с шестью очкам, третья строчка — за финнами (3).

Свою первую победу Россия одержала на матче второго тура, напомнила «Свободная пресса». Тогда команда Станислава Черчесова обыграла Финляндию.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля.