Сборная России по футболу поднялась в рейтинге FIFA

FIFА отстранила Шпрыгина от участия в футбольной деятельности Подробнее

Раньше сборная была на 46-й позиции рейтинга, а теперь поднялась выше и имеет в своем активе 1455 очков.

Первое место не изменилось, его по прежнему занимает Бельгия (1752 очка). Изменения произошли на второй и третьей строчке, так как теперь после лидера идет Франция. Сборная Бразилии сместилась на третью позицию списка. Сразу за ней идет Англия, а пятое место получила Португалия.

Самый большой скачок вверх произошел у команды Гренады — их сборная поднялась на целых 13 позиций и оказались на 160-м месте.

Сборная России по футболу показывала лучший результат рейтинга в 1996 году, когда команде удалось попасть на третье место списка. Наихудший результат был отмечен в июне 2018 года — 70 строчка списка FIFA. Впервые рейтинг появился в 1993 году.