Сборная России по футболу поднялась на две строчки в рейтинге FIFA | 360°

Спорт 06 октября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber Сборная России по футболу поднялась на две строчки в рейтинге FIFA

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Сборная России по футболу улучшила свое положение, поднявшись на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные пресс-службы организации.

Теперь команда занимает 33-ю строчку рейтинга, говорится на официальном сайте FIFA.

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Первое место принадлежит сборной Бразилии. На втором и третьем расположились команды Бельгии и Франции соответственно.

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