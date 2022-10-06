Сборная России по футболу поднялась на две строчки в рейтинге FIFA | 360°

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Сборная России по футболу поднялась на две строчки в рейтинге FIFA

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Сборная России по футболу улучшила свое положение, поднявшись на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные пресс-службы организации.

Теперь команда занимает 33-ю строчку рейтинга, говорится на официальном сайте FIFA.

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Первое место принадлежит сборной Бразилии. На втором и третьем расположились команды Бельгии и Франции соответственно.

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