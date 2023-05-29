29 мая 2023, 22:17
Сборная России по футболу отреагировала на удаление поздравления Аршавину
Сборная России по футболу — «Арсеналу»: вы не сможете стереть вашу историю
Сборная России по футболу прокомментировала удаление «Арсеналом» поста с поздравлением Андрея Аршавина с днем рождения. В пресс-службе отметили, что можно стереть сообщение, но не свою историю.
«Вы можете удалить пост, но не сможете стереть вашу историю», — написали в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
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Ранее пресс-служба «Арсенала» разместила в соцсети пост с видеозаписями голов Аршавина в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. После появления в комментариях к сообщению критики от украинских пользователей лондонский клуб пост удалил.
Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. За лондонский клуб россиянин провел 144 матча и забил 31 гол.
Спортивный арбитраж объяснил решение УЕФА об отстранении футбольных клубов России от участия в международных турнирах, которое комитет принял в мае 2022 года. CAS заявил, что решение не было непропорциональным или дискриминационным.
Футбол
Сборная России по футболу
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