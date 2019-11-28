Сборная России по футболу опустилась в рейтинге FIFA

Рекомендации WADA по России не затронут Евро-2020 Подробнее

Лидером рейтинга по-прежнем остается сборная Бельгии. Дальше изменений тоже не произошло. В первой пятерке — Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Улучшить результат удалось футболистам из Хорватии, которые поднялись с седьмой строчки на шестую и сместили сборную Португалии.

Датские спортсмены тоже опустились в рейтинге, но уже на две позиции и заняли 16 место. Эта сборная на Евро-2020 сыграет в одной группе с Россией.

Футболистам Мьянмы повезло подняться сразу на 11 строчек. Теперь сборная находится на 136 позиции.

Сейчас у сборной России в активе 1 470 очков. Футболисты уступили свое место Румынии, которая набрала 1475 очков, но потеряла восемь позиций.