Сборная России по футболу обыграла Словению

Сборная Россия разгромила сборную Словении со счетом 2:1. В субботу прошел матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча группы Н прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

С первых минут на поле вышел самый возрастной футболист команды Станислава Черчесова — 37-летний Юрий Жирков. В первом тайме от российской команды два гола забил нападающий Артем Дзюба. Первый раз он забил в передаче Далера Кузяева.

Во время второго гола полузащитник Александр Головин после рикошета от игрока сборной Словении попал в перекладину, а отскок подхватил Дзюба. В результате он смог второй раз эффектно поразить ворота противника.

От словенцев гол в наши ворота забил полузащитник Йосип Иличич.

Сборная России стартовала в отборочном турнире 24 марта. Футболисты обыграли команду Мальты со счетом 3:1. Отличились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев, уточнило Ura.ru. А Словения ранее одержала победу в матче с Хорватией — 1:0.