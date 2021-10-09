Сборная России по футболу обыграла Словакию в отборочном мачте ЧМ-2022

Российская национальная команда по футболу одержала победу над соперниками из Словакии в рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча состоялась на стадионе в Казани и завершилась со счетом 1:0.

Победу россиянам принес автогол словацкого защитника Милана Шкриньяра. На 24-й минуте матча мяч с его ноги попал в ворота сборной Словакии.

На параллельно проходивших матчах сборная Словении обыграла команду Мальты с разгромным счетом 4:0, а хорватские спортсмены выиграли у Кипра — 3:0.

На данный момент в группе Н лидируют хорваты, в ее активе 16 очков. Россия по дополнительным показателям занимает вторую строчку, набрав аналогичное количество очков. Словения расположилась на третьем месте с 10 очками. Затем идут Словакия (9), Мальта (4) и Кипр (4).

Матчи следующего тура состоятся уже через три дня — 11 октября. России предстоит встретиться со Словенией, Хорватии — со Словакией, Мальте — с Кипром.