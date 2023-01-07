Спорт 07 января 2023, 11:47 Сборная России по футболу обретет нового технического спонсора Президент РФС Дюков: у сборной России в 2023 году появится новый технический спонсор РИА «Новости»

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Российский футбольный союз (РФС) в 2023 году откажется от использования экипировки немецкой компании Adidas. У национальной команды появится новый технический спонсор. Об этом ТАСС сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Формы Adidas в 2023 году у нас не будет, могу уверенно сказать. В первом квартале определимся с новым спонсором, уже проводим переговоры», — рассказал он.

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РФС сотрудничал с Adidas с 2008 года, в марте 2021 года стороны продлили соглашение до 2026 года. Однако в марте 2022-го Adidas в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с РФС. Тем не менее, российская команда все равно провела три товарищеских матча прошлой осенью в футбольной форме от этого поставщика.

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Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций 28 февраля объявили об отстранении российских клубов и сборных от участия в соревнованиях в турнирах под эгидой своей организации.

В декабре 2022 года РФС обсуждал вероятность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), однако исполком организации принял решение отложить этот вопрос как минимум до марта 2023 года.