Сборная России по биатлону хочет начать тренироваться в Эстонии
Сергей Ковпанец, главный тренер сборной России по биатлону, в беседе с ИА Nation News рассказал, что команда из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулась со сложностями в тренировках.
По словам тренера, в России отсутствуют условия для тренировок, отвечающие всем требованиям. Он отметил, что необходимо стараться тренироваться на своих базах, но сейчас это сложно сделать.
«Ханты-Мансийск и Тюмень, на других базах чего-то не хватает, стрельбище плохое или его нет вообще. Мы рассматривали Кисловодск, но там нет возможности стрелять, и так далее», — поделился Ковпанец.
На данный момент сборная по биатлону рассматривает для тренировок эстонский город Отепя. Выезжать туда надо максимум в начале июля.