    09 июня 2020, 20:52

    Сборная России по биатлону хочет начать тренироваться в Эстонии

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Ковпанец, главный тренер сборной России по биатлону, в беседе с ИА Nation News рассказал, что команда из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулась со сложностями в тренировках.

    По словам тренера, в России отсутствуют условия для тренировок, отвечающие всем требованиям. Он отметил, что необходимо стараться тренироваться на своих базах, но сейчас это сложно сделать.

    «Ханты-Мансийск и Тюмень, на других базах чего-то не хватает, стрельбище плохое или его нет вообще. Мы рассматривали Кисловодск, но там нет возможности стрелять, и так далее», — поделился Ковпанец.

    На данный момент сборная по биатлону рассматривает для тренировок эстонский город Отепя. Выезжать туда надо максимум в начале июля.