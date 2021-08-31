Сборная России отказалась от постоянного капитана команды

В сборной России больше не будет постоянно капитана команды. Его будут выбирать игроки перед каждым матчем. Об этом сообщил защитник национальной команды и «Спартака» Георгий Джикия.

Заявление футболиста опубликовала пресс-служба сборной России в Twitter.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана. Их будет несколько, мы так решили на собрании», — уточнил Джикия.

Он добавил, что в обновленной сборной каждый должен чувствовал эту ответственность.

«Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты, любой может вывести на поле сборную», — заключил спортсмен.

Уже завтра, 1 сентября, российские футболисты проведут матч с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет в «Лужниках».

Ранее, когда пост главного тренера национальной сборной занимал Станислав Черчесов, постоянным капитаном был форвард «Зенита» Артем Дзюба. В конце июля новым наставником россиян стал Валерий Карпин. Он не вызвал Дзюбу на матчи команды в сентябре.