После провального выступления на чемпионате Европы по футболу сборная России опустилась в рейтинге FIFA с 38-го на 41-е место. Обновленный рейтинг представили на сайте спортивной организации.

Лидирующую позицию в рейтинге сохранила сборная Бельгии. Бразилия заняла второе место, потеснив на третье Францию, которая является действующим чемпионом мира.

Итальянская сборная, победившая на Евро-2020, поднялась на пятое место в рейтинге. Их соперники в финале — команда Англии — остались на четвертой строчке. В топ-10 ворвались сборные США и Мексики, потеснившие команды Дании и Уругвая.

На чемпионате Европы команда россиян не смогла выйти из группового этапа. Сборная России победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Станислав Черчесов покинул должность главного тренера, его сменил на посту Валерий Карпин. В сентябре его подопечные проведут три матча в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Первый матч Россия сыграет у себя дома с Хорватией 1 сентября, затем 4 сентября сыграет в гостях с командой Кипра, а 7 сентября примет на своем поле сборную Мальты.