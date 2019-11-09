Сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла

Встреча прошла в Хельсинки.

Основное время матча завершилось вничью, счет не изменился и в овертайме. А вот в серии буллитов Россия победила соперников.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу сборной России. Победный буллит принес Никита Сошников. Помимо него шайбу в ворота забили Антон Слепышев, Дамир Жафяров и Кирилл Семенов.

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Команда набрала два очка и заняла третье место в группе. Швеция расположилась на четвертой строчке с одним баллом.

В следующий раз сборная России выйдет на лед против Чехии 9 ноября, в 14:30 по московскому времени.

Матч сборных Финляндии и Чехии состоится 9 ноября, в 18:30 по Москве. Команды до этого обыграли Россию и Швецию и набрали по три балла.

Кубок Карьяла — первый этап в рамках Еврохоккейтура. Традиционно в турнире участвуют четыре команды — Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.