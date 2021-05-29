Сборная России обыграла конкурента за первое место в группе на ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за первое место в группе А на чемпионате мира по хоккею. Итоговый счет встречи 4:1.

Первую шайбу забил на 36-й минуте нападающий Антон Бурдасов броском в дальний угол. Соперники ответили в третьем периоде. Но россияне еще три раза поразили ворота противника: шайбы на счету Сергея Толчинского и Павла Карнаухова.

Это был девятый игровой день чемпионата мира. Россия и Швейцария встретились в Риге. Сборная РФ набрала 12 очков и возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев — девять очков.

Следующий матч Россия проведет против Швеции 31 мая. Сборная Швейцарии встретится с белорусами днем ранее.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России играет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Четвертьфинальные матчи проведут в Риге 3 июня, а 5 июня состоятся полуфиналы. Турнир завершится 6-го числа матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями WADA до декабря 2022 года российские спортсмены не вправе выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.