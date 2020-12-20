Сборная России обыграла финнов и стала победителем Кубка Первого канала

Хоккейная сборная России стала победителем домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала. В заключительном матче команда сыграла с Финляндией.

Россия лидировала во всех трех периодах, матч завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Шайбы забросили: Вадим Шипачев — на 14-й минуте, Дмитрий Воронков — на 24-й и 29-й минутах, оформив дубль, Павел Карнаухов — на 59-й минуте, Андрей Кузьменко — на 60-й. У финнов единственный гол удалось забить Харри Песонену на 37-й минуте.

Для 20-летнего нападающего Дмитрия Воронкова это были первые голы за национальную сборную, а шайба Шипачева стала юбилейной в истории сборной России по хоккею — 2500-й.

В результате Россия набрала восемь очков и стала победителем турнира, сборная Финляндия с тремя очками завоевала бронзу, серебряным призером Кубка Первого канала стали хоккеисты из Швеции, набрав четыре очка. Чехи стали четвертыми.