Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020

Сборная России одержала победу во втором матче группового этапа Евро-2020 над командой Финляндии. Матч завершился со счетом 1:0.

Гол в ворота финнов в самом конце первого тайма забил полузащитник Алексей Миранчук. Он забил мяч на 45-й минуте встречи. Это стало первым голом сборной России на турнире.

Во время матча защитник российской сборной Марио Фернандес неудачно упал на спину и получил травму. Это произошло на 25-й минуте матча. Его унесли с поля на носилках. На замену вышел Вячеслав Караваев. Фернандеса доставили для обследования в одну из больниц Санкт-Петербурга. В сборной России сообщили, что у него подозрение на травму грудного отдела позвоночника.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов после забитого мяча не устоял на ногах. После гола Миранчука наставник россиян закружился от радости и потерял равновесие, приземлившись на землю руками. Но после этого тут же поднялся.

Теперь сборной России предстоит провести решающий матч в групповом этапе со сборной Дании. Игра состоится 21 июня в Копенгагене.