Сборная России обыграла чехов по буллитам

Встреча на льду «ЦСКА-Арены» в Москве завершилась с итоговым счетом 4:3. В составе сборной России шайбы забросили Андрей Кузьменко (на третьей минуте), Михаил Григоренко (18-я минута), Игорь Ожиганов (49-я минута). В серии послематчевых буллитов решающую шайбу забросил Владимир Ткачев. В чешской сборной результативными действиями отметились Лукаш Седлак, Томаш Филиппи и Гинек Зогорна.

Финский вратарь забросил шайбу сборной Швеции по хоккею. Видео Подробнее

Российские хоккеисты набрали два очка в двух играх. В турнирной таблице сборная сейчас находится на последнем месте. На первом месте с четырьмя очками — сборная Финляндии.

Сборные Чехии и Швеции набрали по три очка. Свой последний матч на этом этапе сборная России проведет с лидером — сборной Финляндии — в воскресенье, 15 декабря. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало матча в 16:00.