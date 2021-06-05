Сборная России обыграла Болгарию в товарищеском матче перед Евро-2020

Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с командой Болгарии. Подопечные Станислава Черчесова обыграли болгаров со счетом 1:0.

Прошедшая в Москве игра стала последним контрольным матчем перед стартом чемпионата Европы по футболу. Единственный гол в болгарские ворота с пенальти на 84-й минуте забил Александр Соболев.

Во время матча полузащитник российской сборной Дмитрий Баринов получил удар по голове. Ему оказывали помощь врачи. Капитан команды Артем Дзюба показывал, что нужна замена. Игорь Дивеев готовился выйти, но Баринов не хотел покидать поле и показывал жестами, что с ним все хорошо. Но его все-таки решили заменить.

Главный тренер сборной ранее рассказал, как россияне готовятся к Евро-2020. Черчесов сообщил, что все футболисты тренируются в общей группе. Свой план подготовки только у Ильи Самошникова.

Ранее 2 июня футболисты сборных России и Польши сыграли товарищеский матч вничью. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась со счетом 1:1. На четвертой минуте россиянам забил Якуб Шверчок, счет на 21-й минуте сравнял Вячеслав Караваев.