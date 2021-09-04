Сборная России назвала стартовый состав на матч против Кипра

В сборной России назвали стартовый состав на игру против Кипра. В этом матче капитаном станет Дмитрий Баринов.

В воротах будет играть Маринато Гилерме. В защите выйдут Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Илья Самошников.

В полузащите сыграют Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев. На острие атаки — Федор Смолов.

Запасные: Андрей Лунев, Юрий Дюпин, Роман Зобнин, Алексей Сутормин, Максим Осипенко, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Далер Кузяев, Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Антон Заболотный.

Встреча сборных Кипра и России пройдет на стадионе ГСП в Никосии. Начало игры в 19:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада испанских арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Ему будут ассистировать Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервный рефери — Сесар Сото. Хосе Санчес будет отвечать за VAR.

Ранее команда Валерия Карпина сыграла со сборной Хорватии 1 сентября, но счет спортсмены так и не открыли. Еще один матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре у России будет с Мальтой 7 сентября.