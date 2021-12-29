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    29 декабря 2021, 23:35

    Сборная России назвала автора лучшего гола за год

    Георгия Джикию признали автором лучшего гола сборной России в 2021 году

    Михаил Закурдаев

    Автором лучшего гола за 2021 год в сборной России был признан защитник «Спартака» Георгий Джикия. Так «заявил» Twitter команды.

    Сборная России назвала автора лучшего гола за год

    Джикия забил мяч, падая через себя, сборной Словении при отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре. Именно этот гол дал возможность выиграть со счетом 2:1. Сборная набрала 22 очка в отборочном турнире и оказалась второй в группе Н. Но напрямую на мундиаль она не попадет — придется принимать участие в стыковых матчах ЧМ-2022.

    В полуфинале предстоит бороться за место под солнцем Катара с Польшей, а в случае успеха — с победителем пары Швеция-Чехия.

    Чуть раньше голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был назван лучшим игроком сборной России в 2021 году. В голосовании РФС приняли участие более ста тысяч человек. В финальном раунде Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина. За сборную 22-летний Сафонов провел семь матчей и пропустил шесть мячей.