Сборная России назвала автора лучшего гола за год

Автором лучшего гола за 2021 год в сборной России был признан защитник «Спартака» Георгий Джикия. Так «заявил» Twitter команды.

Джикия забил мяч, падая через себя, сборной Словении при отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре. Именно этот гол дал возможность выиграть со счетом 2:1. Сборная набрала 22 очка в отборочном турнире и оказалась второй в группе Н. Но напрямую на мундиаль она не попадет — придется принимать участие в стыковых матчах ЧМ-2022.

Важный, красивый, победный 😍🔝



Гол Джикии — лучший в 2021 году по мнению болельщиков 🤩👏 pic.twitter.com/jjlYfqmdLd — Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021

В полуфинале предстоит бороться за место под солнцем Катара с Польшей, а в случае успеха — с победителем пары Швеция-Чехия.

Чуть раньше голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был назван лучшим игроком сборной России в 2021 году. В голосовании РФС приняли участие более ста тысяч человек. В финальном раунде Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина. За сборную 22-летний Сафонов провел семь матчей и пропустил шесть мячей.