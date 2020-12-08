Сборная России начнет отбор на ЧМ-2022 на Мальте

Опубликовано расписание отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Все встречи пройдут в 2021 году. Сборная России начнет квалификацию 24 марта на Мальте.

Жеребьевка европейского отборочного турнира Чемпионата мира-2022 прошла в видеоформате в Цюрихе, в понедельник, 7 декабря, говорится в сообщении на сайте РФС.

Соперниками российской сборной по группе H стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

В первом туре сборная России 24 марта 2021 года сыграет на Мальте с местной командой, а уже через три дня примет дома Словению.

Против сборной Хорватии подопечные Станислава Черчесова сыграют 1 сентября на своем поле. В ноябре пройдет матч заключительного тура. В этой встрече российская сборная также выйдет на поле против национальной команды Хорватии.

Занявшие первое место в группе сразу получат путевку на чемпионат мира. Прошедшие на второе место 12 команд разыграют еще три путевки в стыковых матчах. По словам тренера российской сборной Станислава Черчесова, команда должна быть готова к каждому матчу.

Чемпионат мира в этот раз принимает Катар. Из-за жаркого климата в стране соревнования перенесли с лета на зиму. Старт чемпионата мира запланирован на 21 ноября 2022 года, финал — на 18 декабря.