Спорт 12 мая 2023, 21:59 Сборная России может встретиться с Индонезией в товарищеском матче

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Футбольные сборные России и Индонезии могут встретиться в товарищеском матче. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо выступил в ходе состоявшейся накануне встречи с послом России Людмилой Воробьевой. Он предложил провести товарищеские матчи между командами.

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«Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — отметил политик.