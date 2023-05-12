12 мая 2023, 21:59
Сборная России может встретиться с Индонезией в товарищеском матче
Футбольные сборные России и Индонезии могут встретиться в товарищеском матче. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо выступил в ходе состоявшейся накануне встречи с послом России Людмилой Воробьевой. Он предложил провести товарищеские матчи между командами.
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«Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — отметил политик.
Футбол
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