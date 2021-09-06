Сборная России лишилась Головина перед матчем с Мальтой. Под вопросом Марио Фернандес

Полузащитник «Монако» Алексадр Головин не выступит в составе сборной России в игре квалификации чемпионата мира против Мальты. Такое сообщение появилось на сайте Российского футбольного союза.

Как рассказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин, причина такого решения кроется в травме Головина. После матча с Кипром футболисту провели МРТ, и оно показало повреждение мышцы бедра. Теперь его участие в матче отменяется.

Также тренер сборной Валерий Карпин рассказал, что на поле с мальтицйами может не выйти и футболист Марио Фернандес — тоже из-за травмы. Пока окончательное решение по этому поводу не объявлено.

Игра квалификации чемпионата мира с Кипром состоялась в Никосии в субботу, 4 сентября. Выиграла сборная России, при этом Головина заменили на 68-й минуте. Вместо него на поле выпустили Далера Кузяева. Первый гол забил полузащитник Александр Ерохин, второй мяч улетел в ворота с ноги Рифата Жемалитдинова. Со стороны кипрских футболистов голов не было.

Матч с Мальтой пройдет 7 сентября в Москве. Пока в копилке российской сборной 10 очков. Они позволили футболистам разделить лидерство в группе Н с Хорватией.