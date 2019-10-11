Россия победила Шотландию 4:0 и едет на Евро-2020 Подробнее

10 октября российские футболисты разгромили в «Лужниках» команду Шотландии со счетом 4:0.

По итогам встречи россияне занимают второе место в группе I, набрав 18 очков. На первой строчке команда Бельгии (21 очко), которая уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы 2020 года. На третьем месте Кипр (10), на четвертом — Казахстан (7), на пятом — Шотландия (6), на шестом — Сан-Марино (0).

С победой российскую сборную поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Россия — Шотландия 4:0. Молодцы!» — написал он в Twitter.

В тот же день Казахстан уступил Кипру 1:2 в квалификации на Евро-2020.

«Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0, — сказал Черчесов. — Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав».

По словам наставника, российская сборная будет «настраиваться на победу».

13 октября сборная России на выезде сыграет с командой Кипра. Для выхода в плей-офф Евро-2020 подопечным Черчесова достаточно не проиграть.