Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного тура ЧМ-2022

Встреча сборных РФ и Кипра в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2022 года завершилась победой российской команды. Соперники уступили с разгромным счетом — 6:0.

После первого тайма национальная сборная выигрывала со счетом 1:0. Счет на четвертой минуте открыл Александр Ерохин.

После перерыва второй мяч в ворота Кипра послал Федор Смолов. Почти сразу же отличился Андрей Мостовой — 3:0. Следом ловко обошел киприотов Алексей Сутормин, доведя счет до разгромного — 4:0. Пятый гол забил Антон Заболотный. Точку поставил Ерохин — 6:0.

Матч Россия — Кипр в рамках девятого тура отбора на ЧМ-2022 состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встречу судили польские арбитры под руководством Даниэля Стефански.