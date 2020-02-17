Сборная РФ стала лидером в общекомандном зачете на ЧЕ по борьбе

Российская сборная по борьбе вольным стилем заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы в Риме. Отечественные спортсмены завоевали девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград. Всего 21 медаль.

Как сообщил ТАСС, чемпионат проходил 10–16 февраля. Второе место в командном зачете заняла Болгария, третье — Белоруссия.

«Ребята, которые в некоторых категориях заменили лидеров, выступили достойно. Я считаю, что решение тренеров было вполне обоснованно — дать возможность бороться в Риме тем ребятам, которые достойно выступили на турнире памяти Ивана Ярыгина. И в большинстве своем они оправдали наши ожидания», — заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Высшее достижение по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы установила женская сборная России.

«Мне очень хотелось бы, чтобы этот успех стал площадкой для формирования той психологической устойчивости, которая необходима для системных побед на серьезных турнирах. И если девушки поверят, что им все по силам, то будут и новые победы», — цитирует РИА «Новости» Михаила Мамиашвили.