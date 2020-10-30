Сборная РФ по спортивной гимнастике снялась с чемпионата Европы
Старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала ТАСС, что команда снялась с чемпионата Европы, который состоится в турецком Мерсине.
«12 стран уже отказались ехать в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки», — цитирует Родионенко Daily Storm.
Она выразила сожаление, что спортсменам не удастся выступить на таком крупном соревновании. По ее словам, в декабре может быть организован специальный турнир для членов сборных команд.