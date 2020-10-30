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    30 октября 2020, 18:22

    Сборная РФ по спортивной гимнастике снялась с чемпионата Европы

    Артур Блянихов

    Старший тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала ТАСС, что команда снялась с чемпионата Европы, который состоится в турецком Мерсине.

    «12 стран уже отказались ехать в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки», — цитирует Родионенко Daily Storm.

    Она выразила сожаление, что спортсменам не удастся выступить на таком крупном соревновании. По ее словам, в декабре может быть организован специальный турнир для членов сборных команд.