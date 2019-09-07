Сборная РФ по футболу обыграла шотландцев на матче отбора ЧЕ 2020

В ходе игры первый мяч оказался в воротах российской сборной. Его на 11-й минуте игры забил Джон Макгинн. Гости долго не могли отыграться только на 40-й минуте Артем Дзюба забил ответный гол.

Второй мяч и победу России обеспечил футболист из сборной Шотландии Стивен О`Доннелл отправил мяч в свои ворота на 59-й минуте.

После пяти матчей сборная России занимает вторую строчку в отборочной группе I, заработав 12 очков. Их опережает команда Бельгии, которая смогла получить 15 очков. Тройку замыкает команда из Казахстана с семью баллами. У сегодняшних соперников российской сборной — шотландцев пока шесть баллов. Футболисты с Кипра успели получить четыре балла и ни одного балла пока не заработали игроки из Сан-Марино.

В финальной части чемпионата Европы смогут выступить две лучшие команды из группы по итогам отборочного турнира.

Следующий тур россияне сыграют против команды Казахстана в Калининграде. Шотландцы останутся на своем поле, чтобы встретиться со сборной Бельгии. Обе игры пройдут 9 сентября.