24 ноября 2022, 22:12
Сборная Португалии стала лидером группы после победы над командой Ганы на чемпионате мира
Гол Роналду с пенальти принес победу Португалии над Ганой на чемпионате мира в Катаре
Встреча сборной Португалии с командой Ганы в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре закончилась со счетом 3:2. Первый гол в матче забил нападающий Криштиану Роналду. Это сделало его первым футболистом, который отметился результатом на пяти мундиалях.
В ходе первого тайма игры ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, наконец открыв счет. Но радость длилась недолго, капитан Ганы Андре Айю быстро уравнял шансы на подъем в итоговой таблице.
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Португальцы решили не сдаваться. Нападающие Жоау Феликс и Рафаэл Леау с разницей в две минуты забили мячи в ворота африканской команды. Второй ответный гол нападающий Ганы Осман Букари забил в самом конце второго тайма.
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В турнирной таблице групп H сборная Португалии заняла первое место с тремя баллами. Команда Ганы осталась четвертой с нулем на балансе. Второе и третье место занимают сборные Южной Кореи и Уругвая, сыгравшие вничью со счетом 0:0. У каждой из команд по одному баллу.
Следующий тур пройдет 28 ноября. Португалия выйдет на поле против Уругвая, а Южная Корея встретится с Ганой.
Показанная Криштиану Роналду отличная игра свидетельствует, что его досрочный уход из «Манчестер Юнайтед» прошел гладко. Футбольный клуб расторг контракт с нападающим по взаимному согласию после интервью, в котором футболист раскритиковал владельцев и главного тренера команды.
Футбол
Криштиану Роналду
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