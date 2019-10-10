Сборная Польши может опоздать на матч из-за аварии Ан-12

Самолет с футболистами из молодежной сборной Польши, который следовал в Екатеринбург, приземлился в Челябинске из-за последствий аварийной посадки Ан-12. Пока не решено, как спортсменов доставят в Екатеринбург.

По информации ТАСС, самолет приземлился в аэропорту Баландино Челябинска. Сейчас спортсмены находятся в накопителе, самолет ждет, когда откроется аэропорт Кольцово. При этом в пресс-службе не ответили на вопрос, не будут ли спортсменов перевозить автомобильным транспортом.

Молодежная сборная Польши должна была прилететь в Екатеринбург около 13:00. В пятницу, 11 октября, они должны провести матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против сборной России. При этом уже сегодня у поляков должна была состояться предматчевая тренировка, которая теперь оказалась под угрозой срыва.

Минобороны назвало причину аварийной посадки Ан-12 Подробнее

Как узнал «Интерфакс», кроме польского лайнера, в челябинский аэропорт из Екатеринбурга перенаправили самолеты из Сочи («Уральские авиалинии»), Москвы («Аэрофлот»), турецкой Антальи (Nord Wind).

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в 09:12 по московскому времени в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, когда выполнял плановой полет из Челябинской области. Самолет садился на запененную полосу. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. По информации Минобороны, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.