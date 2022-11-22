Спорт 22 ноября 2022, 00:09 Сборная Нидерландов одержала победу над командой Сенегала в ЧМ-2022 Команда Нидерландов обыграла сборную Сенегала со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу РИА «Новости»

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Сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счетом 2:0 на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

В составе победителей голы забили Коди Гакпо на 85-й минуте и Дэви Классен на 90-й минуте. Для сборной Нидерландов это был первый матч на чемпионате мира, на мировое первенство в 2018 году в России команда не квалифицировалась. Сборная Сенегала участвует в ЧМ-2022 в третий раз и является действующим победителем Кубка африканский наций.

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Команды Нидерландов и Сенегала выступают в группе А вместе со сборными Катара и Эквадора. После первого тура команды Нидерландов и Эквадора набрали по три очка. В следующем матче игрокам Нидерландов предстоит выйти на поле с командой Эквадора.

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Национальная сборная Эквадора 20 ноября одержала победу над командой Катара в первом матче чемпионата мира по футболу. Встреча команд закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.