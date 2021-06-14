Сборная Нидерландов обыграла украинцев на Евро-2020

Сборная Нидерландов победила украинскую команду в матче первого тура группового этапа Евро. Встреча соперников в Амстердаме завершилась со счетом 3:2.

В составе команды победителей голом на 52-й минуте отметился Джорджиньо Вейналдум. Также мячи забили Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис на 59-й и 85-й минутах соответственно. У сборной Украины по одному голу забили Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Украины играют в финальной части чемпионата Европы в третий раз. Пока команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф. Футболисты Нидерландов становились чемпионами турнира в 1988 году. В официальном матче сборные двух стран встретились впервые. Игра проходила 13 июня в Амстердаме.

Нидерланды с Украиной выступают в группе C. Вместе с ними в группу попала Австрия и Северная Македония. Сейчас у сборной Нидерландов в активе три очка. Столько же у австрийцев, обыгравших соперников из Северной Македонии.

Во втором туре спортсмены из Нидерландов выйдут на поле против сборной Австрии. Украины сыграют против Северной Македонии. Оба матча пройдут 17 июня.