Сборная МНПЗ выиграла городскую спартакиаду

Работники Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) победили в городской спартакиаде «Моспром». Это турнир для сотрудников промышленности и студентов инженерных специальностей.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы организовал спартакиаду, в которой приняли участие более 100 столичных предприятий и порядка трех тысяч спортсменов, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу МНПЗ.

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В мероприятии победила сборная Московского нефтеперерабатывающего завода, а гендиректор предприятия Виталий Зубер отметил, что НПЗ уделяет особое внимание спортивному движению среди сотрудников и поддерживает профессиональные и любительские соревнования, а также городские и отраслевые турниры. Работники МНПЗ регулярно участвуют в Ночной хоккейной лиге и международных играх топливно-энергетического комплекса.

«Больше трети наших работников регулярно посещают спортивные секции и доказывают свою приверженность к здоровому образу жизни реальными результатами. Это, конечно, помогает развивать их профессиональный потенциал», — сказал Зубер.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что современная экономика участвует в гонке не только за технологиями и финансами, но и за «человеческим капиталом». То есть корпоративный спорт, здоровый образ жизни и тимбилдинг — часть HR-стратегии предприятий.