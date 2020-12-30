Сборная Канады разгромила Швейцарию со счетом 10:0

Сборная Канады обыграла национальную команду Швейцарии на состоявшемся в Эдмонте матче молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 10:0.

Самым результативным игроком встречи был признан, по данным «Газеты.ru», 18-летний Куинтон Байфилд, нападающий «Лос-Анджелеса».

Он забросил две шайбы, сделал четыре результативные передачи и набрал шесть очков.

Канадцы одержали третью победу в чемпионате и возглавили группу А с показателем по шайбам 29:3.

Сборная Швейцарии проиграла в третий раз и занимает в группе последнюю, пятую позицию.

Российские хоккеисты 28 декабря в матче группового этапа молодежного чемпионата мира проиграли чешской сборной со счетом 2:0 впервые с 2012 года.