Спорт 06 января 2023, 07:51 Сборная Канады победила на молодежном чемпионате мира Сборная Канады обыграла Чехию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею РИА «Новости»

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Сборная Канады одержала победу над Чехией в финальном матче молодежного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев, они одержали победу в овертайме.

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В составе сборной Канады двумя заброшенными шайбами отметился Дилан Гюнтер и еще гол на себя записал Шейн Райт. За чехов отличились Иржи Кулих и Якуб Кос.

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Для Канады это 20-е золото молодежных мировых первенстве в истории, она одержала победу на турнире во второй раз подряд.

Лучшим снайпером соревнований стал канадский нападающий Коннор Бедард, который забросил девять шайб в семи проведенных матчах. Также он стал лучшим ассистентом турнира, отдав 14 голевых передач.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла его в Канаду.

Молодежные сборные России и Белоруссии также не допустили до участия в соревнованиях. Срок их отстранения от турниров под эгидой IIHF точно не определен.