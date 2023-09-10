Спорт 10 сентября 2023, 14:36 Сборная Канады по баскетболу впервые завоевала медали на чемпионате мира Сборная Канады по баскетболу впервые стала призером чемпионата мира Unsplash

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Баскетболисты Канады одолели сборную США в борьбе за третье место на чемпионате мира. Как сообщил ТАСС, встреча команд в Маниле завершилась со счетом 127:118. Это первые медали первенства планеты для сборной Канады по баскетболу за всю ее историю.

Самым результативным игроком оказался канадец Диллон Брукс, набравший 39 очков в ходе встречи. В команде США больше всего очков набрал Энтони Эдвардс — 24 балла.

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До этой победы канадская сборная не поднималась на чемпионате мира выше шестого места. Для американских спортсменов это второе подряд отсутствие медалей первенства. Сборная США дважды одерживала победу на чемпионате мира по баскетболу в 2010 и 2014 годах.

В этом году за главный титул сразятся сборная Германии и команда Сербии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября в 15:40 по московскому времени.