03 декабря 2022, 01:44
Сборная Камеруна победила Бразилию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Камеруна одержала победу над Бразилией со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу
Сборная Камеруна победила команду Бразилии со счетом 1:0 в матче последнего тура группового этапа ЧМ. Однако этого не хватило, чтобы выйти в плей-офф турнира.
Единственный гол за всю игру забил камерунский нападающий Венсан Абубакар уже в дополнительное время ко второму тайму.
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Отправив мяч в ворота соперника, футболист в порыве чувств снял с себя футболку и побежал по полю. За это раздевание он получил уже вторую желтую карточку и был удален с поля.
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Команда Камеруна набрала четыре очка после группового этапа и стала третьей в турнирной таблице. Первые места заняли Бразилия и Швейцарии. Бразильцы вышли в плей-офф уже после второго тура, а вот судьба швейцарцев решалась сегодня. Они победили команду Сербии со счетом 3:2 и тоже вышли в 1/8 финала.
В следующем матче 5 декабря Бразилия встретится с Южной Кореей.
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Чемпионат мира по футболу - 2022
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