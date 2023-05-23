Спорт 23 мая 2023, 11:55 Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией из-за запрета властей Правительство Камеруна запретило своим футболистам провести товарищеский матч с россиянами РИА «Новости»

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Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский футбольный матч с россиянами. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

«Правительство африканской страны запретило национальной команде играть против россиян», — уточнило издание.

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Матч Россия — Камерун должен был состояться 15 июня на стадионе «Лужники».

Газета напомнила, что сборная команда России дважды в истории играла с Камеруном. В 1994 году на чемпионате мира российские футболисты обыграли африканцев со счетом 6:1, в 2011 году результатом товарищеского матча стала ничья.

В начале марта уроженец Камеруна футболист немецкого клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа пожаловался на русофобию. По словам спортсмена, его дискриминируют и не выпускают на поле из-за русофобии руководства. Ондуа получил российский паспорт. Ранее он выступал за махачкалинский «Анжи».