Спорт 02 декабря 2022, 01:13 Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 Япония обыграла Испанию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира РИА «Новости»

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Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Катаре. Заняв первое место в своей группе, японцы с триумфом перешли в плей-офф.

Несмотря на то, что счет открыли испанцы — на 11-й минуте гол забил форвард Альваро Морат — японцы смогли не только сравнять счет, но и обыграть соперников.

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На 48-й минуте мяч в ворота Испании отправил полузащитник Рицу Доан. Через три минуты Ао Танака вывел Японию вперед, забив еще один гол.

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Обе команды вышли в 1/8 финала, но с разными результатами. Япония, заработав шесть очков, вышла в плей-офф с первого места в группе, а Испания — со второго места с четырьмя очками.

Следующий матч японцы проведут 5 декабря. Они сразятся с хорватами. А Испания будет играть 6 декабря со сборной Марокко.

Ранее команда Германии победила сборную Коста-Рики со счетом 2:4. Однако этой победы оказалось недостаточно для выхода в следующий этап турнира.