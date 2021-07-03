Сборная Италии вышла в полуфинал Евро

Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В ¼ финала итальянцы обыграли команду Бельгии со счетом 2:1.

Итальянские футболисты забили оба мяча в первом тайме. На 31-й минуте счет открыл Николо Барелла. На 44-й преимущество удвоил Лоренцо Инсинье.

Единственный гол бельгийцев оформил Ромелу Лукаку — с пенальти на второй дополнительной минуте к первому тайму.

За выход в финал Италия поборется с Испанией. Встреча пройдет 6 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало в 20:00 по московскому времени.

Испанцы в пятницу в серии пенальти переиграли швейцарцев. По ходу игры Испания лидировала 1:0. Когда швейцарский полузащитник Джердан Шакири сравнял счет, на поле выбежал болельщик, чтобы поздравить команду.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти испанцы были сильнее — 3:1.

Вторая пара полуфиналистов определится в ночь на 4 июля. Чехия сыграет с Данией, украинцы встретятся с англичанами.